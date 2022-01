Cristiano Ronaldo beschwert sich über Wert bei Transfermarkt

Auch Ronaldo wehrt sich - bei Transfermarkt

„Er schickte zuerst eine Nachricht an unsere Social-Media-Leute. Sie antworteten ihm, erklärten ihm die Entscheidung, und sagten ihm: ‚In deiner Altersgruppe bist du mit Abstand die Nummer eins‘“, schilderte Christian Schwarz, Head of International / Coordinator of Market Values bei Transfermarkt, gegenüber The Athletic.