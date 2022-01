WWE Royal Rumble 2022: Brock Lesnar schlägt nach Titel-Farce zurück

Paul Heyman verrät Brock Lesnar

Wissenswertes zum Thema Wrestling:

Lesnar gewinnt Rumble-Match - Rapstar Bad Bunny verblüfft

Bad Bunny - der im vergangenen Jahr schon bei WrestleMania einen verblüffend guten Auftritt im Ring hingelegt hatte - knüpfte nun daran an, zeigte diverse sehenswerte Aktionen, eliminierte die früheren Champions Sheamus, Dolph Ziggler und Rey Mysterio und steckte am Ende gar den F5 von Lesnar ein.

Seth Rollins reizt Roman Reigns - und kriegt die Quittung

Rollins hatte seinen Weggefährten vorab mit der gemeinsamen Vorgeschichte in der Gruppierung The Shield und der Erinnerung an seinen Verrat 2014 gereizt - und trieb das Spiel nun auf die Spitze: Unter tosendem Jubel der Fans zog er diebisch grinsend zum Theme von The Shield im alten Outfit durchs Publikum ein, womit er Reigns sichtlich aus dem Konzept brachte.

Reigns behält Universal Title nach Disqualifikation

Ein wütender Reigns wendete dann schließlich das Blatt und dominierte fortan trotz manch cleverer Konter von Rollins (den von Triple H übernommenen Pedigree als Antwort auf den Spear). Rollins behielt aber auch in der Defensive seine psychologische Kriegsführung bei, bot Reigns nach einem durchgezogenen Spear höhnisch den Shield-Gruß an.

Ein dann völlig durchdrehenden Reigns nahm Rollins in den Guillotine Choke - und ließ auch nicht los, also Rollins sich in die Seile rettete. Es folgte die Disqualfikation, wegen der Reigns den Titel trotz der Niederlage behielt, dazu eine clevere Schlusspointe: Reigns schnappte sich einen Stuhl, schlug Rollins genauso in den Rücken wie der ihn 2014 - und ließ dann wie einst Stone Cold Steve Austin bei seinem „Heel Turn“ gegen The Rock 2001 unzählige weitere Stuhlschläge auf ihn regnen.