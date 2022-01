Darts Masters: Wright unterliegt Whitlock - Clayton schlägt Van den Bergh in Krimi

Das erste Match von Peter Wright nach seinem zweiten Weltmeistertitel endet in einer Enttäuschung. Der Masters-Titelverteidiger kämpft sich weiter.

Bitterer Auftakt für Weltmeister Peter Wright in die neue Darts-Saison! (NEWS: Alles Wichtige zum Darts)

Der Schotte musste sich überraschend im Achtelfinale des Masters in Milton Keynes Nachrücker Simon Whitlock mit 8:10 in Legs geschlagen geben.

Whitlock stichelt gegen Wright

Der Australier war nur ins Teilnehmerfeld gerückt, da Danny Noppert aufgrund der Geburt seines Kindes verzichtet hatte. Am Freitag hatte „The Wizard“ Dirk van Duijvenbode in der 1. Runde mit 6:2 bezwungen. (PDC Order of Merit: Aktuelle Weltrangliste im Darts)