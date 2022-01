Vollmer würdigt Tom Brady nach NFL-Rücktritt: "Ein lebenslanger Freund"

Der deutsche Super-Bowl-Gewinner Sebastian Vollmer reagiert mit emotionalen Worten auf Tom Bradys Karriereende in der NFL.

„Er ist ein lebenslanger Freund. Wir können uns alle glücklich schätzen, in so einer Ära des Footballs gelebt zu haben, ihn erlebt zu haben. Solche Sportler gibt es nicht alle paar Jahre“, sagte Vollmer (37) dem SID am Samstagabend.