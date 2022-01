Leichtathletik: Ryan Crouser verbessert eigenen Weltrekord im Kugelstoßen

Hallen-Weltrekordler Christian Coleman hat nach 18 Monaten Sperre ein beeindruckendes Comeback gegeben. Für das Highlight in New York sorgte zunächst Ryan Crouser - doch dessen angeblicher Weltrekord wurde revidiert.

Bei den Millrose Games in New York wurde der zweite Versuch des Tokio-Olympiasiegers mit 23,38 Meter gemessen - damit hätte er seine eigene Bestmarke um sage und schreibe 56 Zentimeter verbessert.

Der US-Amerikaner, der auch den Weltrekord im Freien (23,37 Meter) hält, gewann am Ende mit 22,76 Meter.

Coleman feiert starkes Comeback

Hallen-Weltrekordler Christian Coleman hatte zuvor nach 18 Monaten Sperre ein beeindruckendes Comeback gegeben. Der Sprinter gewann über 60 m in 6,49 Sekunden. Sein Weltrekord liegt bei 6,34 Sekunden. Coleman lief vor seinen Landsleuten Trayvon Bromell (6,50) und Ronnie Baker (6,54) über die Ziellinie. 200-m-Weltmeister Noah Lyles wurde Vierter (6,62).

Coleman war zuvor aufgrund dreier „Verstöße gegen die Meldepflicht“ gesperrt worden. Der 25-Jährige hatte den Anti-Doping-Fahndern für unangemeldete Tests nicht so zur Verfügung gestanden, wie es hätte sein sollen. Das hatte Coleman unter anderem die Olympia-Teilnahme in Tokio im vergangenen Sommer gekostet, auch wenn der Internationale Sportgerichtshof CAS in einem Berufungsverfahren Colemans Sperre von 24 auf 18 Monate reduzierte.