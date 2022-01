Rafael Nadal im Australian-Open-Finale gegen Medvedev - Heute LIVE im TV, Stream, Ticker

Unglaubliches Nadal-Comeback bei den Australian Open

Wegen Fußproblemen hatte der 35-Jährige fast das komplette zweite Halbjahr 2021 verpasst. Zu allem Überfluss steckte er sich bei der Vorbereitung auf die Australian Open auch noch mit Corona an, was ihn einige Tage aus der Bahn warf.

Der 20-malige Grand-Slam-Sieger ging daher nicht topfit in Australien an den Start, was ihm bei einigen Partien ab Satz 3 auch anzumerken war. Doch mit all seiner Erfahrung kämpfte sich Nadal dennoch stets durch.