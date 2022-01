3. Liga: 1. FC Magdeburg – 1. FC Saarbrücken, 2:1 (1:1)

Sirlord Conteh bediente Baris-Fahri Atik, der in der 13. Spielminute zum 1:0 einschoss. Den Ausgleichstreffer hatte Julian Günther-Schmidt im Repertoire, als er eine Vorlage von Luca Kerber in den Maschen unterbrachte (33.). Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. Conteh versenkte die Kugel zum 2:1 (47.). In den 90 Minuten war Magdeburg im gegnerischen Strafraum erfolgreicher als Saarbrücken und fuhr somit einen 2:1-Sieg ein.