3. Liga: 1. FC Magdeburg besiegt 1. FC Saarbrücken im Topduell

Der 1. FC Magdeburg gewann in der 3. Liga das Spitzenspiel gegen den 1. FC Saarbrücken © Imago

Der 1. FC Magdeburg hat auch im Spitzenspiel gegen Verfolger 1. FC Saarbrücken das erfolgreiche Ende für sich. Am Ende wird es aber zittrig.

Der FCM feierte am 24. Spieltag gegen die Saarländer einen schwer erkämpften 2:1 (1:1)-Erfolg.

Magdeburgs Torjäger vom Dienst Baris Atik (13.) zeichnete mit seinem zwölften Saisontreffer für das 1:0 verantwortlich, aber Julian Günther-Schmidt (32.) konnte für Saarbrücken noch in Halbzeit eins ausgleichen. ( Service: TABELLE der 3. Liga )

Der pfeilschnelle Sirlord Conteh (47.) schoss die Gastgeber wieder in Führung und zum Sieg. Die Gäste waren allerdings in der Schlussphase nah am Ausgleich. (3. Liga: Spielplan und Ergebnisse)