Afrika-Cup & Wechsel-Posse um Kamerun: Halbfinale für FC-Bayern-Star Choupo-Moting

Kamerun um Bayern-Star Choupo-Moting besiegt Gambia und steht beim Afrika Cup im Halbfinale. Wirbel gibt es in der Schlussphase wegen eines Wechsels.

Gastgeber Kamerun mit Eric Maxim Choupo-Moting vom FC Bayern steht im Halbfinale des Afrika-Cups und steuert in Richtung des sechsten Triumphes.

Im Viertelfinale in Douala setzten sich die unzähmbaren Löwen mit 2:0 (0:0) gegen Gambia durch, das mit Torwart Baboucarr Gaye vom Südwest-Regionalligisten Rot-Weiß Koblenz angetreten war. (NEWS: Alles zum Afrika-Cup)

Dagegen stand Choupo-Moting nicht in der Startformationen Kameruns und wurde auch nicht eingewechselt.

Afrika-Cup: Wechsel-Wirbel um Kamerun

Was war geschehen im Japoma-Stadion von Douala? (Afrika-Cup: Spielplan und Ergebnisse)

Kamerun wollte in der 85. Minute einen Doppelwechsel vornehmen, doch Schiedsrichter Pacifique Ndabihawenimana aus Burundi ließ zunächst nur einen Tausch zu, verweigerte Christian Bassogog als Ersatz für Moumi Ngamaleu den Zutritt aufs Feld, weil dessen Wechsel nicht angemeldet schien.

Offenbar war Ndabihawenimana Assistent an der Linie der Wunsch Kameruns entgangen, noch gleich zweimal frisches Personal aufzubieten.

Es gab Diskussionen, Bassogog verstand die Welt nicht mehr, die Partie wurde kurzzeitig unterbrochen, ehe Kameruns Akteur in Diensten von Schanghai Shenhua dann aber doch noch rein durfte.

Zuvor hatten die Gastgeber das Geschehen klar diktiert, gingen allerdings teilweise fährlässig mit ihren Torchancen um. Kameruns Abwehrspieler Collins Fai hatte in der 29. Minute den Torschrei auf den Lippen, doch sein Schuss ging ans Außennetz. (Afrika-Cup: Die Tabellen)

Nun drohen Choupo-Moting und Co. Ägypten oder Marokko

Zwei Minuten später verfehlte ein Kopfball von Kameruns Torjäger Vincent Aboubakar nur knapp das Gehäuse von Gambia. Es wäre sein siebter Turniertreffer gewesen. In der 36. Minute entschärfte Gaye einen Kopfball von Aboubakar aus vier Metern, als er geschickt den Winkel verkürzte.

In der Vorschlussrunde trifft Kamerun auf den Sieger des Viertelfinals zwischen Ägypten und Marokko, die sich am Sonntag (17.00 Uhr) in Jaunde gegenüberstehen.