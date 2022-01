Bundesliga: BVB-Profi Jude Bellingham meistgefoulter Spieler der Liga

Jude Bellingham schmeißt sich in jeden Zweikampf - und muss dabei ordentlich einstecken. Ein Spieler des VfL Bochum teilt dagegen am meisten aus.

Kein anderer Profi wurde in der laufenden Saison so häufig mit unfairen Mitteln gestoppt wie Borussia Dortmunds Youngster Jude Bellingham. Das zeigt eine von Bundesliga.com veröffentlichte Statistik. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Bellingham mit viel Drang nach vorne

Der englische Nationalspieler glänzt mit Einsatz und Elan meist auch in Spielen, in denen der BVB als Team nicht an die Leistungsgrenze kommt. Zudem hat er schon in jungen Jahren einen erstaunlichen Drang zum gegnerischen Tor entwickelt - und taucht entsprechend gerne in den gefährlichen Zonen auf.