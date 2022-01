BVB: Erling Haaland am Flughafen erwischt - treibt er eine Entscheidung voran?

BVB-Star Erling Haaland reist zu Raiola-Treffen

Die Ruhrnachrichten erwischten Haaland am Freitagmittag am Dortmunder Flughafen. Um 12.07 Uhr sei Haaland mit einer Cessna vom Typ 560XL Citation gelandet. Mit an Bord: Sein Vater Alf-Inge Haaland sowie ein Freund der Familie. Das Trio kam demnach aus Nizza.

Nach seiner Rückkehr stiegen Haaland und seine beiden Begleiter in den Sportwagen des Stürmers, am Nachmittag arbeitete der BVB-Torjäger, der sich beim 3:2-Sieg in Hoffenheim einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zugezogen hatte, am Trainingsgelände in Brackel bereits wieder an seinem Comeback.