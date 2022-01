3. Liga: SV Wehen Wiesbaden – MSV Duisburg, 0:1 (0:0)

Der MSV Duisburg errang am Samstag einen 1:0-Sieg über die SV Wehen Wiesbaden. Die Experten wiesen Wiesbaden vor dem Match gegen die Zebras die Favoritenrolle zu, der Spielverlauf belehrte sie letzten Endes jedoch eines Besseren. Das Hinspiel hatte die SV Wehen Wiesbaden für sich entschieden und einen 2:0-Sieg verbucht.

Der Unparteiische setzte mit dem Halbzeitpfiff dem torlosen Treiben auf dem Feld vorläufig ein Ende. Rolf Günther Feltscher Martínez bediente Aziz Bouhaddouz, der in der 62. Spielminute zum 1:0 einschoss. Am Ende machte ein Tor den Unterschied zwischen Duisburg und Wiesbaden aus.

Als Nächstes steht für Wiesbaden eine Auswärtsaufgabe an. Am Samstag (14:00 Uhr) geht es gegen den 1. FC Magdeburg. Duisburg tritt bereits drei Tage vorher gegen Osnabrück an (19:00 Uhr).