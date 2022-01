Lösbare Aufgabe für Handballer in WM-Quali

Die deutsche Handball-Nationalmannschaft hat in der Qualifikation zur WM 2023 eine machbare Aufgabe zugelost bekommen. Das Team von Bundestrainer Alfred Gislason trifft in den Play-off-Spielen (13. bis 17. April) auf Belarus oder die Färöer. Dies ergab die Auslosung am Samstag in Budapest. Die neun Sieger der K.o.-Duelle, die in Hin- und Rückspiel ermittelt werden, nehmen am Turnier in Polen und Schweden (12. bis 29. Januar) teil.