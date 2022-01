Nordische Kombination: Geiger stürmt zum zweiten Saisonsieg

Vinzenz Geiger feiert beim Kombinierer-Triple in Seefeld den nächsten Coup und greift nach der Gesamtkrone. Auch Eric Frenzel glänzt am zweiten Tag der Peking-Generalprobe.

Vinzenz Geiger blickte auf der Zielgeraden kurz zurück, dann riss er voller Freude und Erleichterung die Arme in die Luft.

„Ich habe immer gewusst, dass die Chance kommen wird. Heute ist es perfekt aufgegangen“, sagte der Kombinations-Olympiasieger im ZDF , nachdem er am zweiten Tag der Peking-Generalprobe in Seefeld zum Sieg gestürmt war - und endlich seinen großen norwegischen Rivalen Jarl Magnus Riiber geknackt hatte.

Auf der zweiten Etappe des dreitägigen Nordic Combined Triple in Tirol setzte sich der 24 Jahre alte Oberstdorfer nach einer taktisch überragenden Laufleistung vor Österreichs Weltmeister Johannes Lamparter (+1,7 Sekunden) durch.

Dritter wurde der Norweger Jörgen Graabak (+4,2). Dominator Riiber kam nach Pech im Springen und unerwarteten Schwächen in der Loipe nur auf Platz zehn. ( NEWS: Alles zu den Olympischen Spielen )

Nordische Kombination: Geiger vor Gesamterfolg wie einst Frenzel

Damit hat Geiger, für den es der zweite Saisonsieg war - beim ersten in Val di Fiemme hatte Riiber gefehlt -, am Sonntag (12.45 Uhr Springen/14.30 Uhr Langlauf) die Chance, als zweiter Deutscher nach Eric Frenzel den Gesamterfolg bei der renommierten Wettkampfserie zu holen.

Frenzel, der von 2014 bis 2017 die ersten vier Auflagen des Triples gewonnen hatte und mit 13 Weltcup-Siegen sowie zwei Weltmeistertiteln im WM-Ort von 2019 der „König von Seefeld“ ist, wurde am Samstag starker Vierter.

Kombinierer-Triple in Seefeld als Peking-Generalprobe

Zwar landete der 24-Jährige dank seines Könnens sicher, ging aber damit aber nur von Platz 13 mit 1:10 Minuten Rückstand in die Loipe.

An drei Tagen in Folge wird in Seefeld ein Wettkampf ausgetragen, dabei steigert sich die Laufdistanz von 7,5 über 10 auf 12,5 km. Gesprungen wird jeweils einmal. (Skisprung-Weltcup: Kalender der Saison 2021/22)