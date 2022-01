Handball-EM: EHF zieht positives Fazit - Corona-Fälle nicht zu verhindern gewesen

"Ganzes Konzept der Handball-EM muss in Frage gestellt werden"

Die Europäische Handball-Föderation (EHF) hat trotz etlicher coronabedingter Ausfälle von Spielern ein positives Fazit der Handball-EM in Ungarn und der Slowakei gezogen. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der Handball-EM)

Man habe es trotz der schwierigen Umstände geschafft, „ein weiteres Top-Event des europäischen Handballs in zufriedenstellender Weise“ abzuliefern, sagte EHF-Präsident Michael Wiederer bei der offiziellen Abschlusspressekonferenz am Samstag in Budapest.