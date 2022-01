Bundesliga: Klagen gegen Geisterspiele? Schickardt nennt Argumente der Klubs umd BVB, Bayern

Während in der Bundesliga noch immer Geisterspiele auf dem Programm stehen und nur vereinzelt minimal gelockert wird, sind die Stadien in England und anderen ausländischen Ligen voll oder gut gefüllt. Die Attraktivität der Liga leidet massiv unter diesem Umstand, die finanziellen Lücken der Klubs werden immer größer. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Bereits vor Weihnachten kündigte er in seiner neuen Position als Aufsichtsratsvorsitzender der DFL an: „Wir waren zurecht mit viel Demut ausgestattet und haben das Primat der Politik verfolgt. Aber jetzt müssen wir als Klubs vielleicht wieder mehr Selbstbewusstsein ausstrahlen und kämpferischer werden.“ Watzke geht nun dementsprechend offensiv voran – und erhält prominente Unterstützung.

Wenn die Not in der Bundesliga besonders groß ist, dann tritt er ins Rampenlicht! Christoph Schickhardt ist vor allem in den Bereichen Recht des professionellen Sports und Wettbewerbsrecht tätig. So war er an den Verhandlungen in mehr als 800 Fällen vor dem Sportgericht des Deutschen Fußballbundes beteiligt. Bei SPORT1 ordnet Schickhardt die Lage ein.