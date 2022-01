Australian Open: Emma Raducanu in Angst vor Stalker - dieser stahl sogar einen Schuh

Emma Raducanu: „Hat mir meine Freiheit genommen“

Raducanu musste sich damit offenbar auch bei ihrer Vorbereitung auf die Australian Open beschäftigen. So sprach sie laut dem Bericht im vergangenen Monat mit Polizisten am Telefon über den Fall.

Da sie sich in ihrem eigenen Haus nicht mehr sicher fühlt, denkt sie sogar an einen Umzug: „Ich möchte in ein neues Haus mit besseren Sicherheitsvorkehrungen umziehen, weil ich befürchte, dass er zurückkommen könnte, da er weiß, wo mein Haus ist.“