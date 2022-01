Skispringen heute live: Weltcup in Willingen mit Geiger, Eisenbichler im TV, Stream, Ticker

Dahlmeier - Daheim am Start

Nach der Eröffnungsfeier am 4. Februar wird es für die Skispringer schon am Tag darauf, dem 5. Februar, mit der ersten Medaillen-Entscheidung ernst.

Bevor es allerdings so weit ist, geht es für Olympia-Generalprobe zum Weltcup ins nordhessische Willingen. Dort findet nach dem Mixed-Teamwettbewerb am Freitag auch jeweils ein Einzelspringen der Männer und Frauen statt. ( Skispringen im LIVETICKER )

Im Mixed blieb den deutschen Startern ein Platz auf dem Podium versagt, die Enttäuschung waren bei Karl Geiger und Co. spürbar. In den weiteren Springen soll die Stimmung vor der Abreise nach Peking noch einmal angehoben werden.

Skispringen in Wellingen: Geiger und Eisenbichler wollen siegen

Der aktuelle und der Ex-Weltmeister wollen beim Heim-Weltcup auf das Podium. Geiger führt den Gesamtweltcup derzeit vor dem Japaner Ryoyu Kobayashi an.

Bei den Frauen hat Katharina Althaus gute Chancen auf eine Topplatzierung. Die Olympiazweite von Pyeongchang will ihre Form unterstreichen. In Wellingen fliegen die Frauen zum ersten Mal überhaupt um Weltcup-Punkte.

Zugleich gilt es für die Sportler, sich in Willingen nicht doch noch mit dem Coronavirus anzustecken und so in Peking auszufallen.