Geiger brennt auf Olympia: „Das Größte für einen Sportler“

„Olympische Spiele sind für einen Sportler das Größte. Dafür muss man dann mal ein paar Monate zurückstecken“, sagte Geiger bei einer digitalen Medienrunde am Samstag in Willingen.

Der 28 Jahre alte Oberstdorfer hatte 2018 in Pyeongchang Olympia-Silber gewonnen, in Peking (4. bis 20. Februar) soll im besten Fall noch mehr herausspringen. "Ich bin hochmotiviert und brenne auf die Wettkämpfe", sagte Geiger.

Für die DSV-Adler stehen vor dem Abflug am Montag noch zwei Einzel in Willingen an. Am Samstag (16 Uhr/ZDF und Eurosport) und Sonntag (15 Uhr) steigt die Olympia-Generalprobe auf der Mühlenkopfschanze.