Transfermarkt: Verlässt nach Anthony Martial auch Donny van de Beek Manchester United?

Martial kam bei Coach Ralf Rangnick nicht über die Rolle des Ergänzungsspielers hinaus, die Trennung deutete sich bereits seit Wochen an.

Van de Beek von eigenen Fans verspottet

Nach der Ankunft von Rangnick hatte der Niederländer auf eine neue Chance bei ManUnited gehofft, jedoch änderte sich nichts an seiner Situation.

Hilft ein Neustart van de Beek?

Crystal Palace sei an einer Verpflichtung des niederländischen Nationalspielers interessiert. Erste Gespräche sollen bereits stattgefunden haben. Mit einem Wechsel möchte der 24-Jährige Spielpraxis sammeln, um sich für die WM 2022 in Katar zu empfehlen. Zuletzt soll van de Beek auch dem BVB angeboten worden sein.

Der Mittelfeldmann kommt in dieser Saison auf lediglich acht Einsätze in der Premier League, in der Startelf stand der 24-Jährige kein einziges Mal. Ein Wechsel könnte jetzt die Chance sein, seine ins Stocken geratene Karriere neu zu beleben.