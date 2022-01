Domenicali: Deutschland hat „kein Interesse“ an eigenem Formel-1-Rennen

Dies sei "schade. Ich kann es eigentlich auch nicht so recht glauben, dass der deutsche Markt kein Interesse mehr an der Formel 1 haben soll", so Domenicali weiter: "Mit Sebastian Vettel habt ihr einen viermaligen Weltmeister. Und ihr habt Mick Schumacher, der am Anfang einer hoffnungsvollen Karriere steht." Der Italiener wolle sich "bemühen, den deutschen Markt wachzurütteln."

Seit dem Rennen in Hockenheim 2019 gibt es offiziell keinen Großen Preis von Deutschland mehr. Im Zuge der Corona-Verwerfungen rückte 2020 der Nürburgring noch einmal kurzfristig mit einem Großen Preis der Eifel in den Kalender.

Für die deutschen Strecken wurde die Formel 1 mehr und mehr zum Verlustgeschäft, da das unter Ex-Chef Bernie Ecclestone etablierte System Antrittsgagen in Millionenhöhe verlangt. Das US-Unternehmen Liberty Media, das die Rechte mittlerweile hält, rüttelte an diesem System trotz anfänglicher Beteuerungen nicht.

Die Königsklasse nimmt ohnehin verstärkt andere Regionen ins Visier. Im Mai feiert der Grand Prix in Miami Premiere, "die USA sind wichtig für uns", sagte Domenicali: "Die andere Region, die wir nicht unterschätzen dürfen, ist der Ferne Osten." In Zhou Guanyu (Alfa Romeo) geht in diesem Jahr erstmals ein chinesischer Stammpilot an den Start: "Das Interesse aus China wächst, deshalb wird die Region auch in unseren Fokus rücken."