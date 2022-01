NFL: New York Giants holen Brian Daboll als Headcoach

Spektakulärer Kampf: Diese Teams wollen in den Super Bowl

Die New York Giants sind bei der Suche nach einem neuen Headcoach fündig geworden. Der neue Coach kommt von den Buffalo Bills.

Die New York Giants aus der NFL haben einen neuen Headcoach gefunden.

Daboll war in Buffalo Assistenz-Coach für die Offense und wird nun wie bei den Bills mit Joe Schoen zusammenarbeiten: Der 42-Jährige hatte zuletzt bereits als neuer General Manager in New York angeheuert.