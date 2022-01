Olympia, Biathlon: Franziska Hildebrand nicht nominiert - Weidel und Hinz beziehen Stellung

Hildebrand lieferte dabei eine bärenstarke Leistung ab. Die 34-Jährige schoss fehlerfrei und war in der Loipe schnell unterwegs. Auch für das Verfolgungsrennen am Samstag bieten sich ihr durch das erstklassige Resultat im Sprint beste Möglichkeiten.

Nicht nominiert für Olympia

Zwar wollte der Deutsche Skiverband seine Entscheidung erst nach den Einzelrennen in Südtirol am vergangenen Wochenende vornehmen, der Deutsche Olympische Sportbund drängte allerdings vorher auf eine Entscheidung – die zu Ungunsten der 34-Jährigen ausfiel, obwohl sie im Vergleich zu der an ihrer Stelle nominierten Anna Weidel zuletzt deutlich bessere Leistungen abgeliefert hatte.

Hildebrand vom DSV enttäuscht

Auf ihrem Instagram-Kanal zeigte sich die zweimalige Weltmeisterin sichtlich enttäuscht. So habe sie „fälschlicherweise angenommen, dass die Rennen in Antholz auch zu einer möglichen Nominierung zählen. Umso größer ist die Enttäuschung nun, dass ich mich trotz ansteigender Form nicht für Peking qualifizieren konnte“, war dort zu lesen.

Nun haben sich auch zwei ihrer Teamkolleginnen zum Streitfall geäußert. „Ich habe die Diskussionen rund um Franzi Hildebrand natürlich mitbekommen. Ich war in Antholz aber nicht dabei. Die Richtlinien sind so, da kann man nichts tun. Ich bin nicht diejenige, die entscheidet“, erklärte Vanessa Hinz in einer digitalen Medienrunde, an der auch SPORT1 teilnahm.