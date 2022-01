Moritz Wagner lobt Bruder Franz: "Sky is the limit"

Basketball-Nationalspieler Moritz Wagner hat seinen Bruder Franz für dessen starke NBA-Debütsaison in höchsten Tönen gelobt. "Zahlen sind immer die eine Sache, ich bin aber von seiner Konstanz und Reife beeindruckt", sagte Wagner im DAZN-Interview: "Sky ist the limit. Es kann für ihn noch lange so weitergehen."

Bei den Orlando Magic, die ihn im NBA-Draft 2021 an achter Stelle gezogen hatten, trumpft Franz Wagner an der Seite seines Bruders aktuell groß auf. Durchschnittlich kommt er auf 15,5 Punkte, 4,7 Rebounds und 3,0 Assists. Der 20 Jahre alte Forward gilt durchaus als ein Anwärter auf den "Rookie of the Year"-Award.