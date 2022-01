Laura Dahlmeier dachte an Comeback: "Hat mich in den Fingern gejuckt"

Dahlmeier - Daheim am Start

Die zweimalige Biathlon-Olympiasiegerin Laura Dahlmeier hat knapp ein Jahr nach ihrem Karriereende kurz an ein Comeback gedacht. „Es hat in den Fingern gejuckt, für ein Rennen hätte ich es noch mal wissen wollen“, sagte die 28-Jährige im Interview mit der Augsburger Allgemeinen .

Dahlmeier entschied sich gegen Comeback

Dahlmeier hatte 2019 ihre Karriere mit 25 beendet. Im Jahr nach ihrem Rücktritt habe sie "nur das gemacht, was ich wollte. Ich war viel beim Klettern, beim Bergsteigen, bin Skitouren gegangen oder war beim Langlaufen. Da habe ich mir gedacht, wäre ich noch fit? Wie wäre es, wenn sie mir ein Gewehr in die Hand drücken und ich noch einmal an den Start gehe?", sagte Dahlmeier.