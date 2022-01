AEW Rampage: Billys Söhne Austin und Colten Gunn mit Titel-Statement

Austin und Colten sind die Söhne von Billy Gunn

Der 58 Jahre alte Billy Gunn war bei WWE zwölfmaliger Tag Team Champion (mit Story-Bruder Bart als Smoking Gunns, mit Chuck Palumbo und „Road Dogg“ Brian James als New Age Outlaws) und zog 2019 als Teil der legendären D-Generation X um Triple H in die Ruhmeshalle von WWE ein.

Seit einer gemeinsamen Attacke auf Legende Paul Wight (Big Show bei WWE) ist das Vater-Söhne-Trio als böse „Heels“ unterwegs, bislang eher in der Comedy-Richtung, die zuletzt auch durch eine Social-Media-Fehde mit dem in dieser Woche bei AEW debütierten Kultstar Danhausen unterstrichen. ( Danhausen: Wie ein „deutscher“ Dämon Wrestling-Kult wurde )

Danhausen reizte Austin und Colten immer wieder mit dem Spottnamen „Ass Boys“, eine Anspielung auf Billys früheren WWE-Charakter als „Mister Ass“. Der Gag dabei: Billy unterstützt in dieser Auseinandersetzung Danhausen und fordert seine Söhne auf, ihre Identität zu akzeptieren (“Embrace the Assness“). Nun bekommen die beiden ihre bislang größte Chance zu zeigen, was in ihnen steckt, wenn‘s ernst wird.