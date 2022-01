WWE SmackDown: Sasha Banks doch vor Royal Rumble 2022 zurück

WWE Royal Rumble: Sasha Banks oder Ronda Rousey?

Dass Banks schon vor dem Rumble zurückkehrt, erhöht die Spannung: Die auch aus der Star-Wars-Serie „The Mandalorian“ bekannte Ausnahmekönnerin ist eine klare Siegkandidatin, sie gilt als Flairs wahrscheinliche Mania-Gegnerin am 2. oder 3. April in Dallas.

Wissenswertes zum Thema Wrestling:

Auch im Fall einer inzwischen als quasi gesichert geltenden Rückkehr von Ronda Rousey im Rumble-Match - der Pro Wrestling Insider berichtet inzwischen, dass deren Make-up-Artist schon vor Ort in St. Louis sei - ist ein Sieg von Banks nicht ausgeschlossen: Sie wäre die wahrscheinliche Siegerin, sollte WWE sich entscheiden, das sich klar andeutetende RAW-Titelmatch zwischen Becky Lynch und Rousey anders in die Wege zu leiten.

Seth Rollins ärgert Roman Reigns vor Showdown

Rollins erinnerte Reigns erneut an die gemeinsamen Zeiten in der Gruppierung The Shield und dass er in ihren Duellen danach immer zuletzt gelacht hätte, als es drauf angekommen sei.