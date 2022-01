3. Liga: Eintracht Braunschweig – SC Verl (Montag, 19:00 Uhr)

Am kommenden Montag trifft Braunschweig auf den SC Verl. Am letzten Mittwoch verlief der Auftritt von Eintracht Braunschweig ernüchternd. Gegen den FSV Zwickau kassierte man eine 0:1-Niederlage. Am vergangenen Mittwoch ging Verl leer aus – 0:1 gegen den SV Meppen. Das Hinspiel hatte Braunschweig deutlich mit 3:0 für sich entschieden.