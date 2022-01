Max Eberl: Seine PK erweist Gladbach einen letzten großen Dienst

In Amerika regierte Bill Clinton, im Bundeskanzleramt hatte Gerhard Schröder gerade Helmut Kohl abgelöst - und die offizielle Einführung einer neuen Währung namens Euro war die Meldung des Tages.

Der Wechsel eines jungen Abwehrspielers namens Max Eberl von der SpVgg Greuther Fürth zu Borussia Mönchengladbach ging in dieser Nachrichtenlage am 1. Januar 1999 eher unter. Umso mehr verdeutlicht der Blick zurück aus heutiger Sicht, was nun zu Ende geht. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)