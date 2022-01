FC Bayern: Bayern-Legende Pfaff nennt Nübel-Entscheidung "dumm"

Nübel ist derzeit an die AS Monaco ausgeliehen, wo er als Stammtorhüter aktiv ist. Ob er bei Bayern noch eine Chance hat?

Pfaff: So lange könnte Neuer noch spielen

„Wenn er mit 45 noch so fit ist, kann er auch noch mal einen Dreijahresvertrag unterschreiben. Er spielt in einer Top-Mannschaft, in der er natürlich auch ruhigere Phasen erlebt als andere Torhüter, aber im Europapokal, bei einer Weltmeisterschaft - da ist er immer da. Ich hoffe für ihn, dass er gesund bleibt“, so Pfaff.