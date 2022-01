Julian Alvarez: Die Spinne wechselt zu Manchester City - Korb für FC Bayern

Damit schnappen sich die Skyblues einen Akteur, der auf der Liste fast sämtlicher Top-Klubs in Europa stand. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1 -Transferticker)

Die Vorschusslorbeeren sind immens: Der 21-Jährige wird auf seinem Kontinent bereits als der neue Luis Suárez geadelt. Noch häufiger fällt aber der Name la araña, zu deutsch: die Spinne.

Álvarez: Drei große Titel mit erst 21 Jahren

Seinen Spitznamen hat Álvarez vor allem seinen Dribblings zu verdanken. Die wirken bisweilen nämlich so, als hätte er acht Beine - wie ein Gliederfüßer eben. Passend dazu formt der Youngster seine Finger nach einem Treffer denn gern auch zu einem Spinnennetz - Spider-Man lässt grüßen.

Seine Gegner ins Netz gehen, um im Bild zu bleiben, ließ Álvarez bei seinem Klub River Plate zuletzt recht häufig. Der Durchstarter aus Calchín, einem kleinen Ort in der Nähe von Cordoba, hat Argentinien im Sturm erobert.

18 Tore und sieben Vorlagen steuerte Álvarez in der Liga Profesional bei - und führte den Spitzenklub damit zur Meisterschaft. Schon kurz nach seinem Debüt hatte er mit dem Klub die Copa Lipertadores gewonnen, das südamerikanische Pendant zur Champions League.

Erwähnenswert noch: Im Finale gegen die Boca Juniors triumphierte Álvarez mit River Plate dabei an keinem geringeren Ort als im Estadio Santiago Bernabéu von Madrid.

In jungen Jahren hat er zudem etwas vollbracht, worauf Lionel Messi 34 Lebensjahre warten musste: An der Seite des Superstars gewann Álvarez mit Argentinien im vergangenen Sommer auch noch die Copa América. ( SERVICE: Ergebnisse und Spielplan )

Torabschluss erinnert an Luis Suárez - Messi übertroffen

Allerdings war der Argentinier zu jung, um ihn in die spanische Hauptstadt zu holen, ohne dabei die Regularien der FIFA zu verletzen.

Stattdessen ging es für den Hochveranlagten zurück in die Heimat, wo Vater in Calchín in einer Getreidefabrik arbeitete, seine Mutter als Kindergärtnerin tätig war.