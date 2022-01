Formel 1: "Die F1 kann Fußball überholen" - Mehr Spannung dank neuer Regeln & Budgetgrenze?

Man kann zum Saisonfinale, den konfusen Szenen in den letzten Minuten und Weltmeister Max Verstappen stehen, wie man will. Klar ist: Die Sportwelt diskutiert über die oberste Rennsportkategorie wie lange nicht – und sogar über das Schweigen ihres Superstars Lewis Hamilton .

Formel 1 führt Budgetgrenze ein

Schon 2021 waren erste Ansätze zu erkennen. Daniel Ricciardo (McLaren) gewann in Monza, Esteban Ocon (Alpine) in Ungarn. Der Franzose sieht die Formel 1 entsprechend in einer „fantastischen“ Ausgangslage. Ocon: „Die letzte Rennrunde fasst die ganze Saison treffend zusammen. Es ist einfach verrückt bis zur letzten Runde. Wir haben viele unterschiedliche Autos auf dem Podium gesehen. Das ist klasse, und genau so soll es sein.“ (DATEN: Die Fahrerwertung der Formel 1)