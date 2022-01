Darts: Gabriel Clemens scheitert beim Masters in Runde 1 an Krzysztof Ratajski

Clemens lobt Darts-Entwicklung in Deutschland

Vom 28. bis zum 30. Januar steigt in Milton Keynes die zehnte Auflage des PDC Masters und der „German Giant“ musste direkt in Runde eins die Segel streichen. Im Auftaktmatch des Turnieres unterlag er dem Polen Krzysztof Ratajski mit 5:6.

Dabei hatte Clemens in der Partie sogar mit 5:4 geführt und damit die Möglichkeit vor Augen, das Spiel zu gewinnen. Bei den letzten beiden Legs scheiterte der Deutsche allerdings am Checkout.

Clemens gelangen im Best-of-11-Match gleich fünf 180er, dem Polen nicht eine einzige. In Sachen Average lag Ratajski zudem mit 88,17 nur knapp über den 87,56 des 38-Jährigen. In der zweiten Runde trifft der Pole am Samstag auf WM-Finalist Michael Smith.