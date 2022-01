Australian Open Finale der Damen: Barty - Collins Heute LIVE im TV, Stream, Ticker

Ashleigh Barty will bei den Australian gegen Danielle Collins ihr Turnier veredeln - und die Sehnsucht einer Nation stillen. SPORT1 erklärt, wo Sie das Finale der Damen live im TV & Ticker verfolgen können.

Bei den Australian Open steht das Finale der Damen an! Ashleigh Barty hat um 9.30 Uhr deutscher Zeit gegen Danielle Collins aus den USA ein Heimspiel. (Die Australian Open im LIVETICKER)

Als erste Australierin seit Wendy Turnbull vor 42 Jahren steht sie im Endspiel und ist auch am Samstag klar favorisiert gegen die US-Amerikanerin Danielle Collins, die nach vielen gesundheitlichen Problemen in den vergangenen Jahren durch ein 6:4, 6:1 gegen die frühere French-Open-Siegerin Iga Swiatek in ihr erstes Major-Finale einzog.