FC Liverpool: Kommt Luis Diaz vom FC Porto für 60 Millionen Euro?

Jürgen Klopp bekommt offenbar Verstärkung für die Offensive. Liverpool greift dafür tief in die Tasche.

Wie die englische Zeitung The Athletic berichtet, darf sich der FC Liverpool um den deutschen Trainer Jürgen Klopp auf einen neuen Offensivstar freuen!

Demnach wird sich Außenstürmer Luis Díaz vom FC Porto noch in diesem Winter den Reds anschließen. Im Raum steht eine Ablöse von 60 Millionen Euro (Sockelbetrag 45 Millionen Euro + 15 Millionen Euro mögliche Boni).

Laut dem italienischen Transferexperten Fabrizio Romano befinden sich die beiden Klubs bei den Verhandlungen in den letzten Zügen. Liverpool soll überlegen, Díaz, der sich aktuell bei der Nationalmannschaft in Kolumbien befindet, den Medizincheck in seiner Heimat absolvieren zu lassen.