NFL: Trotz Fan-Hass & Nachfolger-Draft - Jimmy Garoppolo mit 49ers kurz vor Super Bowl

Mit dem Draft seines Nachfolgers und der Abneigung vieler Fans sind die Voraussetzungen für Jimmy Garoppolo bei den 49ers alles andere als gut. Dennoch kämpft der Quarterback nun um den Einzug in den Super Bowl.

Klarer hätte das Signal an James Richard Garoppolo nicht sein können.

Ein Fakt, der durch die Gesamtsituation nur bestätigt wurde. Die vergangene Saison beendeten die 49ers nach einer Unmenge an Verletzungssorgen als Letzter ihrer Division. Die Fans der traditionsreichen Franchise zeigten sich unzufrieden, vor allem mit ihrem Quarterback, und taten ihren Wunsch, der 30-Jährige möge doch bitte das Team verlassen, lautstark kund.

NFL-Playoffs: San Francisco 49ers schlagen Packers und Cowboys

Obwohl Garoppolo damit in der absurdesten Quarterback-Situation der Liga feststeckte, ging er auf die Vielzahl an negativen Einflüssen nicht ein und forcierte auch keinen Trade.

Dorthin hatte Garoppolo das Team schon 2020 geführt (nach 20:10-Vorsprung verlor man damals aber noch durch 21 Punkte der Chiefs in Serie im 4. Viertel).

Diese Saison eliminierten die Niners auf dem Weg dorthin in der Divisional Round niemand geringeres als die top-gesetzten Green Bay Packers um Quarterback-Superstar Aaron Rodgers. Nicht der einzige Statement-Sieg in den laufenden Playoffs.

In der Wild-Card-Round gelang auch gegen die favorisierten Dallas Cowboys mit der besten Offense der NFL-Saison ein Erfolg. Und das, nachdem sich die 49ers erst am letzten Spieltag der Regular Season mit einem knappen Sieg überhaupt erst für die Postseason qualifiziert hatten.

Garoppolo beeindruckt Kittle und Shanahan

„Man kann nicht genug über diesen Kerl sagen“, zeigte sich Tight End George Kittle vor dem Championship Game von seinem Spielmacher begeistert: „Die Leute versuchen ständig, ihn runterzuziehen, und alles, was er tut, ist zu liefern. Er führt dieses Team an. Er ist der Ruhepol im Huddle. Er ist der Ruhepol im Sturm, und er ermöglicht es uns, auf hohem Niveau Football zu spielen.“

So oft Garoppolo auch verletzt war - auch diese Saison ist er trotzdem wieder der Unkaputtbare. Der Mann, der trotzdem immer wieder aufs Feld geht und sein Team als Leader in die Schlacht führt. Unnachgiebig, vorbildlich.

„Solange die Jungs in dieser Umkleidekabine an mich glauben, ist das alles, was mich wirklich interessiert“, stellte Jimmy G selbst klar.