Handball-EM 2022: Spanien schlägt Dänemark und erreicht Finale

Bester spanischer Werfer vor 7286 Zuschauern im MVM Dome in Budapest war Rechtsaußen Aleix Gomez Abello mit elf Treffern. Zudem zeigte Torhüter Gonzalo Perez de Vargas eine überragende Leistung und ließ die Dänen-Stars um Torjäger Mikkel Hansen (8 Treffer) vor allem in der Schlussphase verzweifeln.

Dänemark wartet weiter auf EM-Titel

Dänemark, das schon seit 2012 auf einen EM-Titel wartet, hatte in der ersten Halbzeit bereits mit vier Toren in Führung gelegen, ehe die Spanier im zweiten Abschnitt das Kommando übernahmen und am Ende hochverdient in ihr viertes EM-Finale in Serie einzogen.