Formel-E-Auftakt: Doppelsieg für Mercedes in Diriyya

Mercedes hat beim Formel-E-Auftakt in Diriyya/Saudi-Arabien einen Doppelsieg geholt. Der niederländische Weltmeister Nyck de Vries gewann den ersten Saisonlauf in der Elektro-Rennserie vor seinem Teamkollegen Stoffel Vandoorne aus Belgien.

"Es ist ein großartiges Teamresultat", sagte de Vries (26) bei ran.de. Groß gefeiert werde der Erfolg nicht. "Morgen ist ein neuer Tag", so de Vries, er wolle die Saison "Schritt für Schritt" in Angriff nehmen.

Deutsche Fahrer ohne Siegchance

Am Samstag (18.00 Uhr) findet in Diriyya ein weiterer Lauf statt. Insgesamt sind in der achten Formel-E-Saison 16 Rennen geplant, in Deutschland wird wieder auf dem Gelände des stillgelegten Berliner Flughafens Tempelhof gefahren (14./15. Mai). Erst zum zweiten Mal geht es in der Serie um einen Weltmeistertitel.