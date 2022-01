Darts PDC Masters Heute: mit Wright, van Gerwen, Price & Clemens, LIVE im TV, Stream, Ticker

Die 24 besten Dartspieler der PDC-Weltrangliste treten beim ersten Major-Turnier des Jahres in Milton Keynes gegeneinander an. Unter den Teilnehmern ist auch ein Deutscher: Gabriel Clemens ist zum ersten Mal mit dabei. Und er bestreitet direkt das Auftaktmatch. (NEWS: Alles Wichtige zum Darts)

Darts Masters: Clemens trifft auf Ratajski

„The German Giant“ trifft in der 1. Runde am 28. Januar ab 20.00 Uhr im Best of 11 Legs auf den Polen Krzysztof Ratajski. Dabei werden natürlich Erinnerungen an die Darts WM 2021 wach. Damals scheiterte Clemens im Achtelfinale auf dramatische Weise am „Polish Eagle“.