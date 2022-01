Hartmann und Holzherr komplettieren Geschäftsführung der neuen DFB-Gesellschaft

Geschäftsführung der DFB GmbH & Co. KG vollständig © FIRO/FIRO/SID

Die Geschäftsführung der Anfang Januar ins Leben gerufenen DFB GmbH & Co. KG ist vollständig.

Wie der Deutsche Fußball-Bund am Freitag mitteilte, wurden Manuel Hartmann und Markus Holzherr von der Gesellschafterversammlung für die beiden noch offenen Posten in der Geschäftsführung berufen. Damit leiten die GmbH & Co. KG, die zu 100 Prozent Eigentum des DFB ist, künftig fünf Personen.