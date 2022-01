Formel 1: Valtteri Bottas kann Flucht von Nico Rosberg verstehen : "Gefühl von Messer an der Kehle"

Valtteri Bottas spricht in einem Podcast über seinen Abschied von Mercedes. Er zieht einen Vergleich zu Nico Rosberg.

Der 32 Jahre alte Finne heuert zur neuen Saison bei Alfa Romeo an. Und ist über seinen Abschied nicht traurig.

„Ich kann sagen, dass ich viel mehr gelacht und gelächelt habe, seit ich für Alfa unterschrieben habe", verriet Bottas in dem Podcast Talking about me des Journalisten Oskari Saari.