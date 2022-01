DSV-Mixed-Team zur Halbzeit in Willingen auf Platz drei

Das deutsche Skisprung-Team hat das Podest im ersten Mixed-Wettbewerb des Olympia-Winters im Blick. Beim Heim-Weltcup in Willingen liegen die DSV-Adler um Skiflug-Weltmeister Karl Geiger nach dem ersten Durchgang auf Rang drei.

Der Mixed-Wettbewerb in Willingen, bei dem je zwei Frauen und Männern antreten, ist der erste in dieser Saison und gleichzeitig die Generalprobe für Peking, wo er in zehn Tagen seine olympische Premiere feiert.