Volleyball: Heynen neuer Frauen-Bundestrainer - Giani bleibt bei den Männern

Das ist Heynens oberste Priorität

Bei den Männern setzt der DVV weiter auf den Italiener Giani. "Unser Ziel für 2022 ist es, uns noch weiter in der Weltrangliste nach oben zu spielen", sagte der Bundestrainer, der 2017 das Amt von Heynen übernommen hatte.

Für beide Mannschaften steht mit der Weltmeisterschaft in diesem Jahr das Saisonhighlight an. Das Turnier der Frauen findet in Polen und den Niederlanden statt (23. September bis 15. Oktober), die Männer reisen nach Russland (26. August bis 11. September).