UFL: Nach Aus bei EA - FIFA-Konkurrent präsentiert CR7 als Markenbotschafter

Strikerz Inc. präsentiert Cristiano Ronaldo als offiziellen Markenbotschafter für UFL © Strikerz Inc.

Strikerz Inc. hat zum ersten Mal offizielles Gameplay-Material ihrer neuen Fußball-Simulation UFL gezeigt. Das Highlight der Präsentation war allerdings eine überraschende Enthüllung.

Wer hätte das ahnen können? Strikerz Inc. geht eine Partnerschaft mit Superstar Cristiano Ronaldo ein! Das Unternehmen gab die Nachricht im Rahmen des weltweiten Gameplay-Reveal-Events zu UFL bekannt und unterstrich damit die eigenen Ambitionen. Ein klarer Fingerzeig in Richtung EA Sports - der neue Stern am eFootball-Himmel fährt schwere Geschütze auf, um gegenüber der Konkurrenz bestehen zu können.