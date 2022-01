Olympia, DEB: Kapitän Müller kritisiert Boykott-Debatte - "Heuchlerisch"

"2015, als die Spiele vergeben worden sind, ist auch eine Wirtschaftsdelegation mit Angela Merkel nach China geflogen", sagte Müller weiter: "Wenn wir 1000 Züge nach China verkaufen, ist das okay. Aber wenn wir da Ski fahren, ist das nicht okay - deswegen finde ich die Debatte nicht zielführend." Die Olympischen Spiele seien für ihn als Sportler "das Nonplusultra, so sollten sie auch behandelt werden".

Müller hinterfragt diplomatischen Boykott

Müller sieht den Sport in dieser Diskussion „wieder mal missbraucht, politisiert, um ein mögliches Exempel zu statuieren für etwas, was vorher schiefgelaufen ist“. So hätte ja auch Deutschland die Spiele ausrichten können, „leider wollten wir das nicht“. Nachdem München bei der Wahl für die Winterspiele 2018 unterlegen gewesen war, scheiterte eine Bewerbung für 2022 an einem Bürgerentscheid.