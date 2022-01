Weltcup-Rennen am Matterhorn schon im kommenden Herbst

Das Matterhorn wird bereits im kommenden Herbst die spektakuläre Kulisse für insgesamt vier Abfahrts-Rennen im alpinen Weltcup bilden. Wie der Ski-Weltverband FIS am Freitag bestätigte, sollen nach dem Saisonauftakt in Sölden/Österreich Frauen und Männer je zweimal auf der neuen Strecke "Gran Becca" starten. Der gut vier Kilometer lange Kurs beginnt in der Schweiz am Kleinen Matterhorn und führt hinunter ins italienische Cervinia.