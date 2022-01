Weltcup in Garmisch: Weidle auf Podiums-Kurs

Skirennläuferin Kira Weidle geht als Anwärterin auf einen Podestplatz in die letzte Weltcup-Abfahrt vor den Olympischen Spielen in Peking.

Skirennläuferin Kira Weidle geht als Anwärterin auf einen Podestplatz in die letzte Weltcup-Abfahrt vor den Olympischen Spielen in Peking. Beim zweiten Training auf der verkürzten Kandahar in Garmisch-Partenkirchen fuhr die Vizeweltmeisterin auf den fünften Rang, ihr Rückstand auf die Bestzeit der Französin Romana Mirandoli betrug 0,54 Sekunden. Dem Rennen am Samstag folgt am Sonntag noch ein Super-G (beide 11.30 Uhr).