Boll-Comeback schon am Sonntag möglich

Timo Boll steht vor seinem Comeback © AFP/GETTY IMAGES/SID/TIM WARNER

Timo Boll kann fast auf den Tag genau zwei Monate nach seinem tragischen Aus im WM-Halbfinale von Houston offenbar konkret auf sein Comeback hoffen.

Der deutsche Tischtennis-Star Timo Boll kann fast auf den Tag genau zwei Monate nach seinem tragischen Aus im WM-Halbfinale von Houston offenbar konkret auf sein Comeback hoffen. Der Europameister hat seinen bei den Titelkämpfen in Texas erlittenen Bauchmuskelanriss so weit auskuriert, dass Bolls Klub Borussia Düsseldorf den Einsatz des Weltranglistenzehnten im Bundesliga-Heimspiel am Sonntag (15.00 Uhr) gegen den TTC Fulda-Maberzell als „gut möglich“ in Aussicht stellte.

Boll selbst geht noch etwas zurückhaltender mit der Hoffnung auf seine Rückkehr in die Box um. "Ich werde bis Sonntag noch Trainingseinheiten absolvieren müssen, und dann werden wir relativ spontan entscheiden, ob mein Einsatz Sinn macht oder vielleicht doch noch zu früh kommt", sagte der 40-Jährige.

Ohne Frage hat die mittlerweile schon siebenwöchige Zwangspause die Geduld des Linkshänders erheblich beansprucht. "Ich war anfangs selbst überrascht, dass es so lange dauert, aber mit 40 ist mein Heilfleisch vielleicht auch nicht mehr so gut wie mit 20. Aber so eine Geschichte ist nicht ohne, denn wenn ich zu früh anfangen würde, könnte alles wieder kaputt gehen", hatte Boll dem SID am Rande des Pokalfinales zu Jahresbeginn in Neu-Ulm gesagt.

Rekordmeister Düsseldorf kommen die letzten Fortschritte bei der Genesung seines Topspielers gerade recht. Am 20. Februar steht für die Rheinländer in der Champions League das Halbfinalhinspiel bei Pokalsieger 1. FC Saarbrücken auf dem Plan, ehe in der Neuauflage des Königsklassen-Endspiels der vergangenen Saison im Rückspiel am 3. März in Düsseldorf die Entscheidung fällt. Mit der Nationalmannschaft steht für Boll ab Mitte April im chinesischen Chengdu die Team-WM auf dem Programm, ehe in der Bundesliga die Play-off-Runde beginnt.