Haaland träumt von Bauernhof, Kühen und Traktoren

Borussia Dortmunds Topstar Erling Haaland sieht sich in 20 Jahren auf einer eigenen kleinen Farm, ganz idyllisch zwischen Kühen und Traktoren. „Ich habe keine Kühe, aber ich werde später definitiv welche besitzen“, sagte der 21-Jährige in einem ESPN-Interview: „Ich denke, ich werde einen kleinen Bauernhof haben, wenn ich in Bryne meine Karriere beendet habe. Ich weiß noch nicht wo, aber ich werde mich mit einigen Tieren umgeben.“