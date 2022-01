Skispringen, Weltcup Willingen vor Olympia LIVE im TV, Stream, Ticker

Die Olympischen Spiele stehen vor der Tür. Zuvor treten die Skispringer zum Weltcup in Willingen an. Es geht um einen Mixed-Teamwettbewerb sowie zwei Einzelspringen.

Nach der Eröffnungsfeier am 4. Februar wird es für die Skispringer schon am Tag darauf, dem 5. Februar, mit der ersten Medaillen-Entscheidung ernst.

Bevor es allerdings so weit ist, geht es für Olympia-Generalprobe zum Weltcup ins nordhessische Willingen. Dort findet sowohl ein Mixed-Teamwettbewerb statt als auch jeweils ein Einzelspringen der Männer und Frauen.

Tatsächlich ist es das erste Mal überhaupt, dass die Damen in Willingen springen. Zuvor hatte es immer nur einen Einzelwettbewerb der Männer gegeben. Willingen darf sich also auf eine echte Premiere freuen.

Beim Teamtwettberb, der am Freitag ausgetragen wird, dürfen die einzelnen Nationen je zwei Frauen und zwei Männer für das Springen stellen. Am Samstag und Sonntag folgen dann die Einzelwettbewerbe.

Corona vor Olympia?

Zugleich gilt es für die Sportler, sich in Willingen nicht doch noch mit dem Coronavirus anzustecken und so in Peking auszufallen.